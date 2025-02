E' Zlatan Ibrahimovic, come al solito, a fare gli onori di casa durante la conferenza stampa di presentazione da nuovo giocatore del Milan di Santiago Gimenez. Uno dei cinque colpi in entrata messi a segno dal club rossonero a gennaio, un mercato che secondo lo svedese ha dato un valore extra alla rosa di Sergio Conceicao: "Abbiamo rinforzato la squadra, poi se abbiamo diminuito il gap lo vedremo. Abbiamo fatto tutto dialogando con il mister. Secondo me abbiamo migliorato molto la squadra", le parole di Ibra.