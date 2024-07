Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, l'ad del Milan Giogio Furlani ha analizzato le prossime operazioni di mercato a cominciare da Alvaro Morata, che sarà il nuovo centravanti rossonero: "Alvaro è uno che lo scorso anno ha fatto 21 gol con l’Atletico, oltre a quelli con la nazionale - ha esordito -. Uno che ha segnato ovunque: Italia, Spagna, Inghilterra, Champions. Uno che ha vinto 20 trofei in carriera: questa sua abitudine al successo per noi è stata determinante. Siamo molto soddisfatti, e aggiungo un paio di cose: la prima, più generale, è che Alvaro ha una grande voglia di venire al Milan ed è molto fiducioso sul fatto che quella milanista sarà la tappa migliore della sua già decisamente brillante carriera. Fiducia che condividiamo in pieno. La seconda, più personale, è che stando con lui ho capito come mai l’hanno scelto come capitano della nazionale: gli hanno dato la fascia perché parla da leader, è una cosa che mi ha impressionato", le sue parole sull'attaccante iberico.

In chiusura una battuta sugli obiettivi a centrocampo, Fofana del Monaco e Samardzic dell'Udinese: "Buoni giocatori, ma non ci focalizziamo su un solo giocatore perché non si fa così, vediamo quali situazioni si sviluppano al meglio. Ripeto, l’estate 2024 è molto diversa da quella del 2023".