Prima il Venezia e il Liverpool, poi il derby contro l'Inter. Saranno questi i prossimi impegni del Milan tra campionato e Champions League, con Paulo Fonseca non vuole fare il passo più lungo della gamba: "Sono tutte importanti, ancora di più in questo momento - sottolinea in conferenza stampa -. Io sono fiducioso, come sempre. È importante vincere domani, poi penseremo al Liverpool e al derby"

Il tecnico rossonero si sofferma poi anche sulle polemiche generate dal comportamento di Theo Hernandez e Rafael Leao all'Olimpico di Roma: "Caso chiuso? Mai aperto per me. Se saranno titolari non lo so, vediamo domani. Io ho visto due giocatori come gli altri, con buona aura, allegria nel lavorare, normale. Se mi sento sotto esame? Noi allenatori lo siamo sempre, dipendiamo dai risultati. Però sono solo focalizzato sul mio lavoro. Se ci concentriamo su ciò che si dice, è difficile lavorare. Tutti noi".