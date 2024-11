"Sono tanti anni che sono qui, ho vissuto tante partite in Europa con questa maglia. Stiamo facendo molto bene con mister Baroni", ha detto tra le altre cose Adam Marusic in conferenza alla vigilia della partita di Europa League di domani contro il Ludogorets, dove il calciatore montenegrino ha anche parlato del buon ruolino di marcia intrapreso in Serie A. "Lo stiamo facendo anche in campionato. Credo che possiamo fare molto bene, domani abbiamo una partita molto importante da non sottovalutare. In Europa League non ci sono squadre che si possono sottovalutare e la motivazione non può mai mancare, sono grandi partite davanti ai nostri tifosi. Ogni giocatore che scende in campo deve dare il massimo, solo così si possono ottenere i risultati".