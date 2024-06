Dopo la sconfitta della Georgia incassata contro la Turchia, Khvicha Kvaratskhelia è intervenuto a Sky Sport, dove ha risposto sul suo futuro dribblando i rumors di mercato. "Siamo un po' delusi, perché secondo me meritavamo di più stasera, abbiamo creato buone occasioni per fare gol, ma questo è il calcio. Dobbiamo lottare e continuare a farlo fino alla fine, fin quando ne abbiamo possibilità. Ripeto: meritavamo di più, la squadra ha fatto bene, siamo stati compatti in fase difensiva, abbiamo fatto tutto quello che avevamo preparato. Tutti abbiamo dato il massimo e per questo sono contento" ha detto sulla partita persa contro la squadra dell'interista Calhanoglu.

Come stai tu personalmente? Si parla tanto di te e del tuo futuro...

"Sto bene, sono concentrato unicamente sulla Nazionale e dopo gli Europei deciderò sul mio futuro, ma ora non ci sto pensando perché voglio dare in campo tutto quello che posso per la mia Nazionale. È quello che sto provando a fare e non sto pensando al resto e a ciò che si dice. Sono concentrato al 100% sulla Nazionale".