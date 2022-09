Approvato oggi il bilancio della della Juventus 2021-2022 da parte del Cda del club bianconero, presieduto da Andrea Agnelli. Un report che non sorride ai bianconeri che chiudono con una perdita storica: 254,3 milioni di euro di rosso, la più alta di sempre della storia della Vecchia Signora. Ancora conti in rosso dunque anche per il club di Torino che chiude il quinto esercizio di fila in perdita. Dopo il record dello scorso anno di -210, pertanto, la situazione economica peggiora ulteriormente. Il rosso dei bianconeri, inoltre, supera anche quello dell'Inter, sino a questo momento il più pesante registrato in Serie A, di 8,7 milioni: l'Inter ha chiuso il suo bilancio a -245,6.