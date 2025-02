Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, l'attaccante della Juventu Samuel Mbangula commenta così la vittoria per 2-1 di stasera contro il PSV Eindhoven: "Oggi la vittoria era importante, per la squadra e per la continuità. Adesso sono meno contento: ho fatto il gol che ci ha fatto vincere la partita, ma non sono contento della mia entrata in campo e potevo fare meglio".

Cosa succede quando prendete gol?

"Sappiamo che, quando prendiamo gol, dobbiamo continuare a giocare come prima. Con la qualità che abbiamo, se continuiamo a giocare possiamo continuare a segnare e a vincere".

Riesci a sorridere?

"Difficile sorridere quando so che la prestazione non è stata buona".