Il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri è intervenuto ai microfoni di DAZN dopo il successo per 3-0 contro il Sassuolo: "L'infortunio di Di Maria? Ha sempre la faccia così, quel problema all’adduttore lo ha avuto anche una settimana fa. Sono cose che capitano, l’importante è aver vinto una partita non facile. Nel primo tempo siamo partiti bene, poi abbiamo perso un po’ troppi palloni in uscita, siamo andati in difficoltà, loro hanno avuto un paio di situazioni favorevoli".

Di Maria le ha dato rassicurazioni?

"Vediamo gli esiti degli esami, ma sono cose che capitano. La gara è stata intensa, c’è stato uno dispendio elevato".

Cosa ha detto ai suoi durante il cooling break?.

"Era un momento in cui loro avevano tirato parecchio, non riuscivamo ad avere in mano il gioco. Ho messo Di Maria largo e Cuadrado dall’altra parte, niente di che. Nel secondo tempo abbiamo buttato un po’ troppi palloni in campo aperto, in quella situazione devi chiudere l’azione, non si può sempre fare gol".