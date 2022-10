Notte amara per Massimiliano Allegri e la sua Juventus che devono registrare l’eliminazione ai gironi di Champions League. Ai microfoni di Mediaset, l’allenatore livornese ammette ora la necessità di concentrarsi sul campionato: “Siamo dispiaciuti, arrabbiati perché usciamo dalla Champions, ma ora dobbiamo pensare al campionato. Sabato a Lecce dobbiamo cercare di vincere perché siamo di rincorsa. La prima parte di stagione non è bella, dobbiamo fare uno sforzo e continuare a lavorare per restare attaccati alle prime della classe. Abbiamo quattro gare prime della sosta e dobbiamo fare bene, dobbiamo recuperare energie. Con tutti i ragazzi che ho a disposizione dobbiamo fare bene".