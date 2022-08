Il primo gol in Serie A, poi l'assist per Dusan Vlahovic e, infine, l'infortunio. Prima serata ufficiale agrodolce da juventino per Angel Di Maria che, dopo aver portato per mano i compagni alla vittoria contro il Sassuolo, ha dovuto alzare bandiera bianca anzitempo per una lesione di basso grado del muscolo adduttore lungo della coscia sinistra, come accertato stamane grazie agli accertamenti radiologici. El Fideo, fa sapere il club bianconero, verrà nuovamente valutato tra dieci giorni per capire l'eventuale disponibilità in vista della gara con la Roma, fissata per sabato 27 agosto.