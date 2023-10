Battendo il Verona domani sera, la Juventus si ritroverebbe per una notte prima in classifica, in attesa ovviamente degli impegni delle due milanesi, in campo domenica rispettivamente nei big match contro Roma e Napoli. Un pensiero che sfiora appena Massimiliano Allegri: "Domani è una gara diversa perché giocheremo in casa e avremo bisogno del nostro pubblico - le parole del tecnico bianconero in conferenza stampa -.

Noi dobbiamo giocare alla pari con gli altri, indipendentemente dalla forza dell'avversario. Vincere in Italia è sempre difficile, non dobbiamo pensare di andare in testa. Sono importanti i tre punti per avere una buona media, per fare un passettino in avanti e allontanare le inseguitrici".