Dopo il pesante ko casalingo di ieri contro l'Udinese, l'allenatore della Fiorentina, Vincenzo Italiano, in conferenza stampa post-gara, è tornato sulle buone prestazioni fatte contro Inter e Napoli, matches dai quali ripartire. "Non si possono fare drammi, non dobbiamo pensare che in queste quattro partite potevamo fare di più. Penseremo solo al Milan e poi si vedrà. Le tabelle e i calcoli centrano poco: in Serie A non puoi pensare di vincere ovunque o di non subire gol. Abbiamo quattro gare complicate, contro squadre che si giocano qualcosa come noi. Rispetto alle altre sconfitte quella di oggi è diversa. Il risultato è troppo rotondo. Mancano 20 giorni, inutile fare drammi. A San Siro e al Maradona abbiamo fatto prestazioni di livello, ci riproveremo a Milano".