Vincenzo Italiano, allenatore della Fiorentina, ha parlato a DAZN della sconfitta incassata a San Siro contro il Milan: "Abbiamo giocato alla pari con gli avversari nel primo tempo. Nel secondo poi si è un po' sofferto ma abbiamo avuto una palla gol con Cabral, purtroppo ogni ingenuità la paghiamo".

Cos'è successo nel secondo tempo?

"Abbiamo smesso di tenere palla e di conseguenza arrivano meno chance per far gol. Però è anche merito del Milan e del pubblico che spinge e li accompagna, noi ci siamo abbassati con la linea per essere aggressivi, concedendo un po' più di palleggio. Nel primo tempo ho visto grande personalità, meno nel secondo".