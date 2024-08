"Sono molto contento di essere qui, è un orgoglio vestire la maglia viola e rappresentare Firenze. Darò tutto per la Fiorentina e per i tifosi". Sono queste le prime parole di David de Gea da nuovo giocatore della Fiorentina. L'ex portiere del Manchester United, protagonista oggi in conferenza stampa al Viola Park, spiega le motivazioni che l'hanno spinto a scegliere il club gigliato nonostante le tante offerte ricevute.

Com'è stato lo scorso anno?

"Voglio ringraziare tutti, sono veramente contento. Lo scorso anno è stato diverso, ho preso la decisione di non giocare ma avevo chiaro di non volermi ritirare. Mi sono allenato da solo ed è difficile, ma dovevo dare il 100%. Quando è arrivata la Fiorentina ho avuto le idee chiare, è un'ottima squadra con una storia meravigliosa e dei grandi tifosi. Una decisione veramente facile".

Cosa può portare alla Fiorentina e alla Serie A? Un centravanti che la stuzzica poter sfidare?

"Voglio aiutare il club in tutto ciò che posso fare, ho fatto tanti anni di calcio ma vengo a dare il 100% e a portare un po' di esperienza. Prometto di dare quantomeno sempre il 100%, allenandomi duramente. La Serie A è uno dei migliori campionati al mondo, non vedo l'ora di scendere in campo e affrontare chiunque".

Ci racconta se nell'anno di stop aveva avuto offerte? Come rispondere agli scettici?

"Non ho giocato, ma non sono stato fermo. Sono stato ad allenarmi a Manchester, quindi mi sono spostato a Madrid... Sapevo che un giorno sarei tornato, per competere ai massimi livelli. Mi sono allenato molto duramente, per quanto sia più complicato farlo da soli. Non volevo ritirarmi. Ho passato 12 anni in un club grandissimo come il Manchester United che è ancora la mia casa, il mio cuore sarà sempre lì. Ho ricevuto offerte ma per me era difficile trovare motivazioni per valutarle, dopo tanto tempo a Manchester. Quindi ho deciso di smettere di giocare per un attimo".

Durante la trattativa ha mai avuto paura che saltasse? C'era qualche altra squadra?

"Ho avuto tante offerte, ma volevo giocare in Serie A. E visto che la Fiorentina si era messa in contatto con me, hanno reso tutto facile. Quando le parti vogliono che le cose vadano in porto, la trattativa è facilissima e velocissima. Siamo molto contenti, per me la Fiorentina era la miglior opzione possibile".