Intervistato dalla tv greca Cosmote TV, il direttore generale della Fiorentina Joe Barone ha risposto a una domanda relativa ai tanti investimenti stranieri in Serie A: "È un'opportunità per molti investitori quella di venire in Italia. Gli anni 80-90 vivendo negli USA e vedendo la Serie A erano degli anni importanti per il calcio italiano e ci siamo appassionati. L'investimento che abbiamo fatto è un modo per far crescere la società a livello europeo: noi abbiamo già gettato delle basi importanti e ben venga tutte quelle persone che credono nelle città, nei club e tutti coloro che vogliono investire nei campionati europei".