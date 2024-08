Il colpo che fa sognare i tifosi del neopromosso Como si è presentato ufficialmente quest'oggi. Raphael Varane, ex difensore di Real Madrid e Manchester United, ha rilasciato le sue prime dichiarazioni da nuovo giocatore dei lariani spiegando tra le altre cose come mai ha deciso di accettare la sfida della squadra di Cesc Fabregas: "Qui c’è un ambiente professionale unico e bellissimo: le mie prime impressioni sono state molto positive. Non avevo mai pensato di giocare in Italia, ho sempre tenuto aperte tutte le porte, ma ora la Serie A sta crescendo e investendo molto, le ambizioni della Lega e del club sono molto alte. Era il momento perfetto per venire qui".