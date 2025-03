Giornata di conferenza stampa anche per il tecnico del Bologna, Vincenzo Italiano che dalla sala stampa del Centro tecnico Niccolò Galli di Casteldebole presenta la sfida di domani alle 15 contro la Lazio, conferenza durante la quale il tecnico rossoblu parla della Coppa Italia e di Santiago Castro.

Siete a 50 punti, 2 dal quarto posto. Siete in corsa in Champions, obiettivo di cui si può parlare? L'obiettivo è arrivare lì?

"Il bersaglio che devi cercare di colpire è sempre il massimo. Abbiamo fatto una bella rincorsa dall'inizio, ci vorrà uno sforzo importante per rimanere là davanti. Tutti insieme si può riuscire a restare con quelle squadre in classifica, anche se avete visto a che velocità vanno. Io voglio la prestazione, senza quella fai fatica, sennò è difficile rimanere in scia. Noi cercheremo di fare il massimo, ci siamo dichiarati, l'obiettivo è cerare di rimanere in Europa, ovvio che sarebbe fantastico raggiungere la massima posta in palio. Queste 12 partite, 10 di campionato più le due in semifinale di Coppa Italia, le dobbiamo affrontare al massimo di quello che possiamo".

Castro in nazionale, merito solo del giocatore o un po' anche di Italiano?

"Merito tutto suo, spero sia un'iniezione di fiducia per dargli ancora più energia per andare ancora più forte. È un giocatore forte che ha le basi, è giovane e può crescere ancora sotto tutti i punti di vista".