(ANSA) - BERGAMO, 07 NOV - Il Tribunale nazionale antidoping di Nado Italia - apprende l'ANSA in ambienti calcistici - ha assolto il calciatore dell'Atalanta, José Luis Palomino, risultato positivo a un anabolizzante in un controllo a sorpresa dell'estate scorsa. Ottima notizia per Gian Piero Gasperini, che arriva a una settimana dal confronto con l'Inter.