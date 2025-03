Altra disfatta per la Juventus, che cade sotto ai colpi d'artiglieria di una Fiorentina scatenata al Franchi (3-0 per i viola). Uno-due micidiale della formazione di Palladino con l'ex Inter Gosens e Mandragora che trovano due reti determinanti che indirizzano la partita sin dalla prima frazione. Nella ripresa il canovaccio non manca e Gudmundsson trova il tris, mandando completamente al tappeto la truppa di Motta, che non riesce a scuotersi trovando una reazione d'orgoglio. La panchina del tecnico della Vecchia Signora potrebbe ora essere seriamente a rischio.