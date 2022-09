Alla fine Axel Zagadou ha scelto lo Stoccarda. Il difensore, accostato anche a Inter e Roma, si unisce al suo nuovo club a parametro zero dopo essersi svincolato dal Borussia Dortmund: ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2026. "Sono molto felice di essere qui - le parole del calciatore -. Vorrei ringraziare i responsabili del VfB per la fiducia che hanno dimostrato in me. Non vedo l'ora di essere in campo con il mio presto nuovi compagni di squadra".