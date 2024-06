A due giorni dal trionfo in Champions League, il Real Madrid si regala il giocatore più forte del mondo. Attorno alle 19.30 italiane, il club campione d'Europa in carica ha annunciato il colpaccio di mercato Kylian Mbappé, che ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2029.

"Kylian Mbappé (Parigi, Francia; 20/12/1998) è un nuovo giocatore del Real Madrid - l'incipit del comunicato degli spagnoli -. Una stella mondiale si unisce ai campioni d'Europa, che a 25 anni ha appena disputato la sua stagione più prolifica con il Paris Saint-Germain (44 reti) ed è stato capocannoniere del campionato francese per la sesta edizione consecutiva (27 reti). La nostra squadra si rinforza con un attaccante spettacolare, capitano della squadra francese, con la quale è diventato campione del mondo nel 2018 e della Nations League nel 2021, nella quale ha segnato il gol della vittoria. Ai Mondiali del 2022 in Qatar, Mbappé ha vinto la Scarpa d'Oro con 8 gol e, dopo la tripletta in finale, è diventato il capocannoniere della storia nelle finali dei Mondiali (4)".