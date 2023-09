Nelle scorse settimane era stato una delle opzioni prese in esame dall'Inter per rinforzare il centrocampo. Alla fine Tanguy Ndombele non è arrivato a Milano né è tornato in Serie A dopo l'esperienza al Napoli. Come comunicato dai canali ufficiali del Tottenham, il centrocampista francese ripartirà dalla Turchia: è ufficiale la sua cessione al Galatasaray, dove giocherà assieme all'ex capitano nerazzurro Mauro Icardi. L'affare si è concluso con la formula del prestito.

Tanguy Ndombele has joined Turkish Süper Lig side Galatasaray on loan for the remainder of the 2023/24 season.



Good luck, Tanguy — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) September 4, 2023