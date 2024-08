Ilkay Gundogan è di nuovo un giocatore del Manchester City. Dopo la parentesi stagionale al Barcellona, il tedesco torna nel club con cui ha vinto tutto, compresa la Champions League da capitano battendo l'Inter a Istanbul: "I miei sette anni al Manchester City sono stati un periodo di pura soddisfazione per me, sia dentro che fuori dal campo - ha dichiarato il centrocampista dopo la firma -. Sono cresciuto come persona e come giocatore, ho sviluppato un rapporto speciale con i tifosi del City e ho avuto un successo incredibile. È stato un periodo eccezionale della mia vita. Avere l'opportunità di tornare qui significa molto. Tutti conoscono il rispetto che ho per Pep (Guardiola, ndr): è il miglior allenatore al mondo e lavorare con lui ogni giorno ti rende un giocatore migliore. Ti senti costantemente messo alla prova, il che per qualsiasi professionista è esattamente ciò che vuoi. Non vedo l'ora di lavorare di nuovo con lui. E cosa posso dire dei miei compagni di squadra qui al City... Sono calciatori di livello mondiale. Sono sinceramente felice di avere la possibilità di allenarmi e giocare al loro fianco. Sinceramente, non vedo l'ora di indossare di nuovo la maglia del City".