La clamorosa indiscrezione giornalistica di ieri sera ora è diventata realtà: Julian Nagelsmann non è più l'allenatore del Bayern Monaco. La decisione, si legge nel comunicato ufficiale pubblicato dai bavaresi in questi minuti, è stata presa dal CEO Oliver Kahn e dal membro del consiglio per lo sport Hasan Salihamidžić dopo una consultazione con il presidente Herbert Hainer. Il suo successore sarà Thomas Tuchel, che ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2025 e lunedì supervisionerà per la prima volta l'allenamento della squadra.