Ora è ufficiale: Ederson è un nuovo giocatore dell'Atalanta. Lo ha annunciato il club campano tramite un comunicato che recità così: "L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver raggiunto l’accordo con l’Atalanta Bergamasca Calcio per il trasferimento a titolo definitivo del centrocampista classe ‘99 Ederson José dos Santos Lourenço da Silva - si legge -. La Società ringrazia Ederson per la passione e la dedizione al lavoro dimostrata in questi mesi, per l’impegno profuso e per aver contribuito al mantenimento della massima serie e gli augura le migliori fortune professionali per il prosieguo della sua carriera".