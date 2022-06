Colpo in attacco per il Sassuolo. In attesa di capire quale sarà il futuro dei vari Scamacca, Berardi e Raspadori, il club neroverde ufficializza l'arrivo in Emilia di Agustin Alvarez: l'attaccante classe 2001, accostato anche all'Inter, viene acquisito a titolo definitivo dal Peñarol. Per lui firma su un contratto fino al 30 giugno 2027.