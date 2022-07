Stefano Sensi non sarà l'ultimo colpo messo a segno a centrocampo per il Monza. Come riporta La Gazzetta dello Sport, il club continua ad avere come obiettivo primario Matteo Pessina, monzese di nascita e cresciuto proprio nel settore giovanile dei brianzoli. In caso di ritorno a casa, Pessina andrebbe subito a vestire la fascia da capitano promessa da Galliani e Berlusconi. Con l'Atalanta il discorso è aperto, ma ci vorrà un po' di tempo per provare a perfezionare un accordo.