La Juventus fa sul serio per Kalidou Koulibaly: la prova è arrivata nel tardo pomeriggio di oggi quando è iniziato un incontro tra il direttore sportivo dei bianconeri, Federico Cherubini, e Fali Ramadani, agente del difensore senegalese. La Vecchia Signora, come noto, sta trattando la cessione di Matthijs de Ligt, che piace a Bayern Monaco e Chelsea, e quindi si è mossa in anticipo per trovare l'eventuale sostituto, puntando un profilo di sicuro affidamento come il centrale napoletano. Lo riporta Sky Sport.