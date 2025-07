Telenovela quasi al capolinea quella che riguarda Dan Ndoye, attaccante del Bologna accostato qualche tempo fa anche all'Inter e oggetto dei desideri di Antonio Conte che dopo il no incassato da Lookman, interessato solo al club nerazzurro, aveva virato sul ventiquattrenne. L'Italia potrebbe presto essere un vecchio ricordo per lo svizzero, vicinissimo al Nottinhagm.

Secondo Sky Sport difatti c'è stata la fumata bianca nella trattativa tra il Bologna e il club inglese, che avrebbero trovato l'intesa: l'accordo è ormai ai dettagli da definire in questi minuti. Si tratta di un'operazione da 42 milioni più bonus. Con il club emiliano che vanterà il 20% sulla futura rivendita, cifra traducibile in 7 milioni qualora la cessione non dovesse avvenire entro un tot di tempo.