Importante colpo in uscita per lo Spezia di Luca Gotti, che si prepara ad incassare una somma importante dalla cessione del difensore polacco Jakub Kiwior all'Arsenal. L'intesa tra i Gunners e il club ligure, riporta Sky Sport, è stata trovata in queste ore: l'operazione si chiude per 25 milioni più bonus. Domani Kiwior volerà in Inghilterra per le ultime formalità, possibile che assista anche alla partita di Premier League di domenica contro il Manchester United.