Netto successo dell'Inter Under 17 di Samir Handanovic, che si è imposta per 4-1 sull'Atalanta nel posticipo della 24esima giornata del girone B, consolidando con questo successo il primo posto in classifica con 57 punti a +4 sul Milan secondo. I padroni di casa hanno sbloccato il risultato al 35' con Mirko Franchi, per poi allungare grazie a Giovanni D'Agostino al 47' e Pietro La Torre al 50'. I bergamaschi hanno successivamente accorciato con Adriano Ciapini al 54', prima che la formazione di Handanovic ristabilisse nuovamente le distanze grazie al rigore trasformato da La Torre all'83'.