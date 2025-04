Mkhitaryan ai microfoni di InterTV parte dal gol annullato per pochi centimetri: "C'è molta rabbia e tristezza per quel gol annulato ma sono orgolioso dei miei compagni che hanno fatto una grande partita. Forse potevamo fare meglio ma abbiamo fatto bene anche se c'è il rimpianto di essere passati due volte in vantaggio e subito sempre gol velocemente. Questo è il calcio ma speriamo di non ripetere questi errori a San Siro e vincerla. Martedì sarà importante il supporto dei tifosi come sempre, devono darci una mano perché sono il nsotro 12esimo giocatore, dobbiamo giocare uniti e fare una grande prestazione.

Adesso abbiamo la testa di nuovo sul campionato e dopo il Verona penseremo di nuovo al Barcellona, sarà un'altra grande partita e cercheremo di fare del nostro meglio per cercare di vincere".