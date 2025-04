Saranno due turni al sabato mattina molto caldi per l'Under 20 di Andrea Zanchetta. Lega Serie A ha fissato quelli che saranno gli orari delle partite della 35esima e della 36esima giornata del campionato Primavera 1, che vedranno i nerazzurri impegnati in due sfide decisamente importanti: si apre sabato 26 aprile alle ore 13 quando l'Inter sarà ospite della Juventus, mentre una settimana dopo, esattamente sabato 3 maggio alle 11, andrà in scena il duello che probabilmente deciderà chi chiuderà il campionato da prima in classifica, visto che al Konami Centre arriverà la Roma capolista.