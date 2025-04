Sabato alle ore 13 è in programma la sfida tra Juventus e Inter, valida per la 16esima giornata di ritorno del campionato Primavera 1, con i nerazzurri chiamati a ottenere i tre punti per tornare ad avvicinare la Roma volata a +7 dopo il clamoroso 9-0 rifilato all'Udinese. Partita che sarà diretta da Claudio Giuseppe Allegretta della sezione di Molfetta, che sarà assistito da Marco Colaianni di Bari e Mario Chichi di Palermo.