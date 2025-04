Nel post partita di Barcellona-Inter, Carlos Augusto ha commentato nella zona mista il 3-3 rimediato in Spagna nell'andata della semifinale di Champions League dalla squadra nerazzurra.

Dove avete trovate le forze?

"E' stata una grande partita, oggi abbiamo dimostrato quello che abbiamo fatto in tutta la stagione. Le tre sconfitte consecutive bruciano, ma oggi abbiamo dimostrato la nostra forza. Dobbiamo essere così"



C'è rammarico dopo questa partita?

"Questo è un grande risultato, tutti hanno lavorato bene. Certo siamo andati sul 2-0, loro sono una grande squadra, posso dire che abbiamo giocato con tutto il nostro cuore. E' un grande risultato".



La qualificazione è aperta?

"Abbiamo dimostrato la nostra forza e la qualità del nostro gruppo. Difficile giocare contro di loro, hanno tanta qualità, ma possiamo arrivare anche noi in finale".



Come sta Lautaro?

"Ho parlato poco dopo la partita, farà di tutto per essere. Non so bene cosa è successo. Dobbiamo essere uniti, questo è il mese più importante"



Difficile marcare Yamal?

"Ha solo 17 anni, ha grande qualità, ma come squadra abbiamo dimostrato che possiamo difenderci e tenerlo. E' dura, ma come squadra possiamo lavorare".



Quanto sarà importante San Siro martedì?

"Lo è sempre stato, spero che i tifosi siano carichi e nel loro aiuto"



Vi hanno caricato le critiche?

"Sono normali le critiche dopo un periodo così, oggi abbiamo dimostrato perché siamo in semifinale di Champions".