Nel post partita di Barcellona-Inter, Simone Inzaghi ha commentato nella zona mista il 3-3 rimediato in Spagna nell'andata della semifinale di Champions League dalla squadra nerazzurra.

Dove avete trovate le risorse?

"Bisogna chiederlo ai ragazzi, sono stati bravissimi. Il Barcellona è la squadra più offensiva e bella al mondo in questo momento, abbiamo messo in campo tutto. Idea, tattica e cuore. Hanno un giocatore che non avevo mai visto davvero, un talento come lui nasce ogni 50 anni. Mi hanno impressionato però anche i miei ragazzi visto il tour del force. Sono stati bravissimi, c'è fiducia. Martedì sarà una finale. Non sarà a Monaco, ma a San Siro. Se lo meritano i nostri tifosi che hanno comprato il biglietto prima della gara d'andata".



Avevi studiato questa difesa alta del Barcellona?

"Sicuramente, loro giocano così e sanno i rischi. Hanno però segnato 150 gol in stagione. Hanno già vinto due titoli, possono vincerne altri due. Lo sapevamo. C'è rammarico".



Lautaro proverà ad esserci?

"Proverà, ho qualche dubbio. Il nostro capitano ha fatto 8 partite consecutive. Se non avessimo avuto questa lotta scudetto e la semifinale di Coppa Italia..."

Marotta ti ha confermato nel pre partita...

"Io devo solo dire grazie a tutto il mondo Inter. I tifosi hanno fatto qualcosa di speciale dopo la sconfitta contro la Roma, i ragazzi lo hanno apprezzato tantissimo".