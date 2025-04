"È stata una partita bella e divertente", ha detto Alessandro Bastoni a Sky Sport dopo il 3-3 ottenuto in casa del Barcellona nel match d'andata di semifinale di Champions League. "Anche da dentro il campo l'abbiamo vissuta bene, confrontandoci con giocatori dal calibro veramente pazzesco. Siamo felici per la prestazione, potevamo evitare qualche disattenzione però c'è da dare il merito ad una squadra che a livello offensivo è davvero incredibile".

Su Yamal:

"È pazzesco. C'è poco da dire. È un giocatore incredibile, e altrettanto incredibile è che abbia quell'età. Non ha neanche 18 anni ed è pazzesco. Come ho detto prima va dato merito a questi giocatori, al lavoro che fanno da tanto tempo con il loro settore giovanile. C'è da dire bravi a tutti loro per l'organizzazione".

Quanta fiducia vi lascia questo risultato per la finale?

"Ci lascia tanta fiducia perché non era facile dopo la settimana vissuta e con i tanti infortuni e le tante incertezze alla vigilia. Abbbiamo dimostrato che nonostante la settimana difficile che abbiamo passato l'Inter c'è e darà filo da torcere anche al ritorno".

Partite 50 e 50 o questo pareggio in casa loro vi dà qualcosa in più?

"No, partiamo sicuramente da 50 e 50. Si parte come se fosse uno 0-0, sarà una partita secca per conquistare la finale. Sarà divertente, dovremo mettere lo spirito messo oggi per andare in finale".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!