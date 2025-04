Autore di una doppietta nel rocambolesco 3-3 del Montjuic, Denzel Dumfries si prende di forza il premio di Player of the Match di Barcellona-Inter. Questa la motivazione dei tecnici del Panel UEFA: "Difensivamente solido e decisivo in attacco. Ha fornito un assist fantastico per il gol iniziale e ha segnato due reti strepitose: un risultato eccezionale in una gara come questa. La sua resistenza e la sua velocità hanno creato non pochi problemi al Barcellona".