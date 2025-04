“È stata una partita bella e divertente, ci sono state tante occasioni da una parte e dall’altra ma va riconosciuto il valore del Barcellona”. Esordisce così ai microfoni di Inter TV il difensore nerazzurro Alessandro Bastoni dopo il 3-3 contro i blaugrana a Montjuic.

“Sono orgoglioso del risultato e della prova della squadra. Era importante dare un segnale in una semifinale di Champions che non capita tutti gli anni. C’è rammarico perché siamo stati due volte in vantaggio, sarebbe stato bello portare a casa una vittoria ma il pareggio è un risultato giusto. Siamo sicuri che al ritorno i tifosi ci daranno una grande mano, viviamo per momenti come questo. Le 250 presenze con l’Inter? Spero di farne altrettante, il campionato si è messo un po’ in salita ma ci crediamo ancora e dobbiamo dare tutto”.