Spazio anche a Henrikh Mkhitaryan ai microfoni di Sky Sport, dove il centrocampista armeno commenta il risultato ottenuto questa sera in casa del Barça in vista del match di ritorno a San Siro con il solito pragmatismo che lo contraddistingue: "È stata una partita molto difficile. Abbiamo provato a fare del nostro meglio, magari potevamo fare un po' meglio in alcune cose, però siamo soddisfatti del risultato nonostante siamo stati in vantaggio due volte e potevamo tenere il risultato. Ma questo è il calcio e abbiamo giocato contro una squadra fortissima che sa palleggiare benissimo e creare tante occasioni. Speriamo di vincere al ritorno e passare il turno".

Che spinta può essere questo risultato per sfruttare i punti deboli dell'avversario?

"Bisogna fare bene, facendo ciò che dobbiamo fare. Sappiamo quanto sono forti, ma hanno anche lati deboli che dobbiamo sfruttare, anche se non sono tanti. Dobbiamo far bene, prepareremo la gara di ritorno di nuovo per giocare alla grande e speriamo di fare un risultato positivo".

Cosa può fare la differenza al ritorno?

"Vincere la partita".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!