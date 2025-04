Il tecnico dell’Inter Simone Inzaghi ha commentato così a Inter TV il pareggio per 3-3 di stasera in casa del Barcellona in Champions League: “Abbiamo fatto la partita che dovevamo fare, con grande cuore. C’è del rammarico per i due gol di vantaggio e il gol annullato a Mkhitaryan. Un pizzico di rammarico c’è, ma abbiamo giocato contro la squadra al momento più bella e tecnica al mondo. Abbiamo preso il terzo gol in una situazione in cui dovevamo essere più attenti, va però fatto un plauso a questi ragazzi perché sono strepitosi”.

Ora come si gestisce il doppio impegno?

“Sarà importante tutto, arriveremo domani all’alba e andremo subito in ritiro. Servirà dare il massimo per recuperare tutte le energie fisiche e mentali”.