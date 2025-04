In seguito alla concomitanza con Lazio-Juventus maschile di sabato 10 maggio, la Divisione Serie A Femminile, in accordo con i club ha scelto di posticipare l'inizio della partita tra Juventus e Inter Women, valida per l'ultima giornata della Poule Scudetto, per dare la possibilità al maggior numero di tifosi possibili di seguire i due eventi sportivi.

La partita, pertanto, si giocherà alle ore 20.30 di sabato 10 all'Allianz Stadium. Al termine della gara ci sarà la premiazione ufficiale delle bianconere in qualità di nuove Campionesse d’Italia.