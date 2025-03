Dopo aver strappato il pass dei quarti di finale di Youth League battendo ai rigori il Bayern Monaco, l'Inter Primavera si rituffa in campionato per sfidare i pari categoria nel derby del campionato Under 20. E' questo il match di cartello del programma del week-end per il vivaio nerazzurro. Ecco il quadro completo:

UNDER 20 Sabato 8 marzo, ore 13:00 - Campionato, 29ª giornata: Milan vs INTER - Centro Sportivo Vismara, Milano.

UNDER 18 Lunedì 10 marzo, ore 15:00 - Campionato, 25ª giornata: Hellas Verona vs INTER - Centro Sportivo Olivieri, Verona.

UNDER 17 Domenica 9 marzo, ore 11:15 - Campionato, 21ª giornata: Como vs INTER - Centro Sportivo Comunale, Caronno Pertusella (VA).

UNDER 17 FEMMINILE Sabato 8 marzo, ore 15:00 Campionato, 4ª giornata Fase Interregionale: INTER vs Torino - KONAMI Youth Development Centre, Milano.

UNDER 16 Domenica 9 marzo, ore 14:00 Campionato, 21ª giornata: INTER vs Mantova - KONAMI Youth Development Centre, Milano.

UNDER 15 Domenica 9 marzo, ore 12:00 Campionato, 21ª giornata: INTER vs Mantova - KONAMI Youth Development Centre, Milano.

UNDER 15 FEMMINILE Domenica 9 marzo, ore 11:00 Campionato, 4ª giornata Fase Interregionale: Hellas Verona vs INTER - Stadio Sinergy, Verona.