Alla vigilia della finale scudetto contro l’Inter, in programma per domani, l'allenatore della Roma Primavera, Alberto De Rossi ha presentato la gara ai canali ufficiali del club. Di seguito le sue dichiarazioni: "Sentiamo un po’ di responsabilità perché comunque rappresentiamo la Roma, dobbiamo rispondere positivamente alla manifestazione più importante che è lo scudetto. L’Inter ci è stata dietro sino alla fine, lo dico in maniera positiva perché non hanno mai mollato. Hanno ottimi giocatori, sappiamo che sarà dura ma proveremo a renderla dura anche a loro".

Com’è l’umore della squadra? Sono tutti a disposizione?

“Grazie al nostro settore medico, abbiamo tutti a disposizione. I ragazzi stanno veramente bene, anche moralmente. Ci sono tutti i presupposti per fare bene, anche a livello mentale”.

La finale contro l’Inter?

“Nel 2015/2016 abbiamo affrontato l’Inter in semifinale e la Juventus in finale, questa volta è successo l’opposto. È una coincidenza, ma ci sono squadre forti che puntano molto sul settore giovanile. Per noi non fa differenza chi affrontiamo, saremo pronti”.