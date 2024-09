Si è svolta ieri, presso il Centro Tecnico Federale di Coverciano, la riunione di aggiornamento dei tecnici delle Nazionali Giovanili maschili azzurre, alla quale hanno partecipato anche il campione del mondo 2006 Gianluigi Buffon, capo delegazione della Nazionale A, il campione del mondo '82 Giancarlo Antognoni, capo delegazione dell'Under 21, e Fabio Andolfo, metodologo dell'Area Femminile, oltre al nuovo arrivato Luigi Milani, che si occuperà dello scouting dell'Under 14 per il Club Italia.

"È stato un evento ricco di spunti perché si è svolto a cavallo delle date FIFA di settembre (dal 2 al 10, ndr) e di ottobre (dal 7 al 15, ndr). Questo ci ha consentito di analizzare le partite che abbiamo disputato e di preparare quelle che affronteremo. È stata una giornata di crescita, in cui ci siamo confrontati sull'evoluzione del calcio, oltre ad analizzare tutti quei calciatori che sono nei nostri radar in vista dei prossimi impegni", ha spiegato con soddisfazione Maurizio Viscidi, coordinatore delle Nazionali Giovanili maschili azzurre.

La giornata si è aperta con dei ringraziamenti speciali: "Ci tenevo a ringraziare tutti, uno per uno, perché è stato un onore e un orgoglio essere chiamato dalla UEFA a rappresentare il Club Italia a Berlino per illustrare il grande lavoro che ha portato le nostre Nazionali Giovanili a ottenere i successi degli ultimi anni (secondo posto al Mondiale Under 20 e titolo europeo Under 19 nel 2023, oltre quello Under 17 dello scorso giugno, ndr), attraverso un gioco propositivo", le parole di Viscidi.