Pesantissima sconfitta rimediata dall'Italia Under 19, sconfitta 5-1 dal Portogallo nel secondo turno della fase a gironi dell'Europeo di categoria. Gli azzurri passano in vantaggio dopo 6 minuti grazie a Lipani, espulso però al 44esimo minuto per doppio giallo. Nel mezzo arriva l'1-1 del Portogallo che poi nella ripresa, in superiorità numerica, dilaga con altri 4 gol. Il nerazzurro Francesco Pio Esposito, partito dalla panchina, è entrato in campo al 60esimo quando la partita era già compromessa.