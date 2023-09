Comincia con un pareggio l'avventura dell'Italia U20 nell'Elite League. A Berlino, contro i pari età della Germania, va in scena la rimonta azzurra con la rete di Volpato che annulla il vantaggio tedesco segnato da Wörl. In campo anche l'interista Fontanarosa, ora in prestito al Cosenza.

"Abbiamo avuto un buon approccio alla partita - le parole rilasciate ai canali ufficiali della FIGC dal ct Alberto Bollini al termine della sfida -. Poi ci siamo leggermente allungati nel pressing e abbiamo subito un gol nel finale di primo tempo che per quanto beffardo fa parte della crescita dei ragazzi. Nella ripresa, però, considerando che eravamo in casa della Germania e sotto di un gol, non ci siamo disuniti e abbiamo fatto un grandissimo secondo tempo, costruendo occasioni da rete che si sono aggiunte al coraggio e alla predisposizione tattica. Credo sia mancata solo la vittoria: la meritavamo".