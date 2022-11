L'Hellas Verona Primavera schianta i pari età dell'Udinese 6-1 e si regala l'ottavo di finale di Coppa Italia di categoria contro l'Inter di Cristian Chivu. Dopo essersi sbarazzati del Padova 2-0 ai trentaduesimi, gli scaligeri giocano a tennis con gli avversari di giornata grazie a un exploit nella ripresa: 5 gol in 36', poi la rete della bandiera dei friulani e, infine, il punto esclamativo su un successo esagerato che apre le porte al prossimo turno in programma in casa dei nerazzurri mercoledì 11 gennaio.