Il ritorno di Marc-André Ter Stegen è la grande novità nella lista dei convocati del Barcellona per la trasferta di stasera in casa del Valladolid. Il portiere dovrebbe anche giocare dall'inizio a 6 mesi circa dall'infortunio al ginocchio. Nel gruppo blaugrana continuano a mancare Alejandro Balde e Robert Lewandowski, che Hansi Flick spera di recuperare per la trasferta di martedì a Milano contro l'Inter, semifinale di ritorno di Champions League.

