Correva il lontano 1996 quando Aron Winter decise di lasciare la Lazio per unirsi all'Inter. Intervistato da Il Messaggero, l'ex centrocampista olandese spiega il motivo dal trasferimento da Roma a Milano senza troppi giri di parole: "Volevo vincere subito. Sentivo che la Lazio stesse crescendo, ma ancora non era pronta per lottare per lo scudetto. Infatti ci vollero due o tre stagioni per farle spiccare il volo".

"Potevo anche andare alla Juve, ma quando mi arrivò l’offerta dell’Inter pensai che fosse una squadra più pronta - svela in un altro passaggio -. Vincemmo la Coppa Uefa, battendo proprio la Lazio in finale, poi lottammo fino all’ultimo per il tricolore, nell’anno del famoso Juventus-Inter di Ronaldo".

